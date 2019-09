Lionel Messi descartado para el juego contra Getafe, según el Chiringuito

Lionel Messi no estará en el próximo partido del FC Barcelona en LaLiga por la jornada siete en el Coliseum Alfonso Pérez ante Getafe.

El argentino está 'casi descartado' anuncian desde España, precisamente desde el programa el Chiringuito de Jugones.



Messi salió lesionado del partido del martes contra el Villarreal en la victoria del Barca 2-1 en el Camp Nou. Todo indica que es una dolencia muscular en su pierna izquierda y el equipo culé anunciará más adelante el alcance de la lesión.



"No me puedo romper, no me puedo romper", le decía Lionel Messi a los médicos del Barcelona cuando era atendido en el encuentro, esto lo revela 'El Golazo de Gol'.