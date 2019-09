Las polémicas peleas en la que se ha involucrado David Faitelson: Canelo Álvarez, el último

David Faitelson se ha visto involucrado en una nueva pelea en las redes sociales y ahora fue con el boxeador "Canelo" Álvarez.

Ayer se cruzaron varios mensajes en las redes sociales y todo comenzó debido a que el periodista mexicano publicó que Canelo había rechazado una tercera pelea contra Gennady Golovkin por "miedo".

Ante esto, Álvarez no se quedó callado y puso en su lugar a Faitelson. "Nada más la mía te cabe cabrón", fue uno de los duros mensajes que lanzó. "Tú de boxeo no sabes nada", agregó Canelo.

OTRAS POLÉMICAS PELEAS DE DAVID

Pero esto no es la primera vez que Faitelson se involucra en una bronca. Por algo es considerado como uno de los presentadores de más renombre en México.

Otra de sus más recientes peleas se dio con Francisco Gabriel de Anda, uno de sus compañeros en ESPN, donde le dedicó algunos insultos.

"¡Vienes borracho como tu hermano", le dijo el periodista a De Anda, debido a que este no lo dejaba hablar y quien no tardó en echarle cara que que al menos él "no consumía chochos".

Una de las pleitos más recordados y de mayor escándalo de Faitelson fue cuando Cuauhtémoc Blanco le propinó un puñetazo desde la ventanilla de un vestidor. Ahí David era reportero de TV Azteca y el incidente se dio en el Estadio Luis "Pirata" Fuente.

Paco Jémez, exentrenador del Cruz Azul, también se cruzó palabras con Faitelson. Lo llamó "mentiroso" debido a que el comentarista azteca no paraba de señalar que debía hacer lo posible por convertir al equipo en campeón.

Otro de los casos fue el de Ricardo Peláez, que le dedicó la ya célebre frase a Faitelson: "Eres un estúpido". En ese entonces, Paláez estaba como analista en ESPN.

HIPÓCRITA

"Pinche hipócrita, siempre te escudas atrás de plataformas, pero cuando estás de frente eres un cobarde, y pago otros 120 millones por ver comunicadores más profesionales. Cuando gustes ya sabes donde encontrarme, donde veniste de lame botas", fue el polémico mensaje en Twitter de Fidel Kuri Grajales, dueño del Veracruz, tras una entrevista que dio Faitelson en el canal de los Tiburones.

En México también afirman que Faitelson tuvo un encontronazo con Enrique Bermúdez y todo por un reportaje de color. Estuvieron a punto de irse a los golpes.

El problema fue que Faitelson agregó en su reportaje la frase: "Perros con bozal y perros sin bozal", lo que era claramente dirigido hace Bermúdez, que lo retó a los puñetazos.