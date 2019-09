Zidane y la decisión que ha tomado con Rodrygo antes del derbi Atlético - Real Madrid: "Él está encantado"

Real Madrid tiene una dura visita este sábado al Wanda Metropolitano para medirse al Atlético por la jornada siete de LaLiga.

El conjunto de Zidane que marcha líder de la competición (14 unidades) quiere seguir en la cima y saben que un triunfo contra los colchoneros (segundos 13) los haría tomar una ventaja importante.



En conferencia de prensa previo al duelo, Zizou, habló de ese partido y también tuvo palabras para Rodrygo tras su golazo ante Osasuna el pasado miércoles.

Un nuevo derbi... ¿Cómo lo vive?: "La responsabilidad la tenemos siempre, de jugador y de entrenador, la gente que trabaja aquí siempre tiene responsabilidad. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, es un partido más de la Liga y es el siguiente".



Simeone y el equipo del pueblo: "No entro en estas cosas, lo que digo es que aquí la gente madruga, trabaja mucho, es lo mismo, luego que la gente diga que este es un club de ricos y otros de pobres no lo voy a cambiar. Lo que sé es que el madridismo quiere estar orgulloso de sus jugadores y eso vamos a hacer".



Un derbi por el liderato: "Tenemos un partido mañana y lo que queremos es ganar. No cambia nuestra idea, tendremos dificultad ante un rival muy bueno pero ellos también la van a tener".



Courtois indiscutible: "Estamos todos en el mismo barco y voy a contar con todos, lo único que quiero es que mis jugadores estén preparados, me hubiera gustado jugar con 25".



La imagen del Real Madrid: "No me preocupa nada, nos preparamos para hacer un buen partido, sabemos la dificultad del partido". ¿Y el 7-3 de la pretemporada?: "No tiene nada que ver".



¿Qué plan tiene con Rodrygo?: "Sabemos lo que hacemos con él. Mañana va a jugar con el Castilla y no cambia nada. Es un jugador de la primera plantilla pero vamos a ir poco a poco. La decisión la habíamos tomado antes. Va a jugar con el Castilla y él encantado".





Vinícius y su comparación con Rodrygo: "Son completamente distintos pero son buenos los dos y es lo bueno. Quieren mejorar y progresar y eso es bueno".



Isco, Marcelo y Modric: "La buena noticia es que están todos mejor, han entrenado los tres con nosotros". ¿Y Lucas Vázquez?: "Le veo de puta madre, así de claro".



Líder después del derbi: Eso no me interesa, va a ser un buen partido, es lo que queremos hacer. Lo que pasó pasó, lo que nos interesa es el partido de mañana".



Eden Hazard: "Sabemos el jugador que tenemos, sabemos que va a responder y ya lo hizo en Sevilla. Todo el mundo espera de él y va a ser el jugador que esperamos todos".