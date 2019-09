Barcelona: La confesión de Valverde sobre la lesión de Messi:"No sé cuánto tiempo será baja"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, enfrentó este día la rueda de prensa previo al duelo ante el Getafe por la jornada siete de LaLiga.

El equipo culé llegará al Coliseum Alfonso Pérez con la tarea de ganar de visitante, ya que los triunfos fuera de casa se le han negado en tres ocasiones en lo que va de campaña (Ahtletic, Osasuna y Granada).



El director técnico del FC Barcelona, habló sobre la lesión que sufre Lionel Messi y cómo ve su regreso con el equipo luego de su recuperación.





"No sé cuánto tiempo será baja, espero que pronto esté de vuelta. En principio no tiene una lesión grave, es una pequeña elongación", confesó.



Y siguió: "hay que esperar a ver cómo viene hoy -en referencia al entrenamiento porgramado para esta tarde- y la semana que viene, y en función de eso vermos cómo va todo".



Valverde fue preguntado por cómo influye la ausencia del argentino en el conjunto culé y respondió: "Si está él tenemos unas fortalezas determinadas y si no, nos falta un jugador desequilibrante, pero tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones. Lo hemos hecho. Es un contratiempo pero hay que continuar".