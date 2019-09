La bomba que está a punto de explotar entre jugadores y directivos del Barcelona; Piqué pide calma  

Gerard Piqué, uno de los capitanes del FC Barcelona, habló tras el partido que el conjunto azulgrana ganó ante el Getafe por LaLiga y envió una contundente advertencia a la directiva.

El defensor fue consultado por la cena que tuvo el equipo hace unos días, "No nos queremos enfadar", dijo Piqué en tono tranquilo lanzando el primer chispazo a lo que diría después.



"Lo dije también en Pamplona. Tenemos que estar todos juntos, y cuando digo todos juntos no solo son los jugadores, sino afición, junta directiva... Cuando uno no se quiere enfadar no hay discusión. Conocemos al club, sabemos cuáles son los diarios afines y quién escribe cada artículo aunque los firme otra persona", comenzó diciendo.





Y agregó: No nos queremos enfadar, nuestra intención es rendir en el campo y ganar títulos. Espero que nadie quiera provocar peleas que nunca han existido y que por nuestra parte no queremos que sucedan. Lo demostramos en cada partido, que puede salir las cosas mejor o pueden salir peor pero tenemos que estar juntos y mantener el club unido por que si no, nos haremos daño".



Estas declaraciones salen luego de que Xavi Bosch, periodista español, escribió en Mundo Deportivo un artículo en el que explicaba el enorme poder que tenían los jugadores del Barcelona. Les hacía culpables de casi todo. Según MARCA, los jugadores creen que la directiva dio indicaciones al medio de revelar estas situaciones



Los futbolistas han querido tomar cartas en el tema y fue Piqué el que asumió la responsabilidad. El defensa ha pedido unidad a todo el club con un claro mensaje a la directiva del FC Barcelona.