Comunicado oficial: Barcelona da a conocer qué tipo de lesión sufre Dembélé

El delantero francés del Barcelona Ousmane Dembelé fue baja de última hora este sábado en partido de Liga contra el Getafe tras sufrir una "sobrecarga" muscular en la pierna izquierda.

Te puede interesar: Dembélé y Valverde, víctimas favoritas de los memes tras el triunfo de Barcelona en Getafe



Dembelé "tiene una sobrecarga muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo", informó el Barcelona en un breve parte médico, después del encuentro que ganaron los azulgrana 2-0.



Antes, el técnico Ernesto Valverde había adelantado que "hemos optado por que no jugara por precaución".





"Da la impresión de que no es excesivo", añadió el entrenador azulgrana la televisión Movistar tras el encuentro.



"Es en el entrenamiento de ayer parecía que tenía una pequeña molestia y hemos decidido que no se vistiera", añadió Valverde.



El Barça no especifica el tiempo que estará de baja el jugador limitándose a afirmar que "la evolución marcará su disponibilidad".



Dembelé vuelve a lesionarse apenas unos días después de reaparecer el pasado martes en el partido liguero contra el Villarreal (2-1) en la 6ª jornada de Liga.





El delantero jugó 45 minutos tras superar una lesión en el muslo que le había tenido apartado de los terrenos de juego desde mediados de agosto.



El jugador no pudo estar este sábado en el partido contra el Getafe de la 7ª jornada liguera, donde tampoco estuvieron los lesionados Leo Messi y Ansu Fati.



La nueva lesión de Dembelé llega, además, apenas cuatro días antes de recibir al Inter de Milán en la Liga de Campeones.