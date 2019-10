Real Madrid busca su primera victoria en la Champions League ante Brujas de Bélgica

El delantero belga del Real Madrid, Eden Hazard, se mostró autocrítico este lunes con su rendimiento, antes del partido de Liga de Campeones contra el Brujas el martes, afirmando que "me falta un partido, un gol, una asistencia para remontar".

"Me siento al 100%, la lesión ha quedado atrás", dijo Hazard en rueda de prensa, asegurando que "cuando empiece a marcar, a ser decisivo, todo va a ir encadenándose".



"Es lo que me falta: un buen partido, un gol, una asistencia para remontar", dijo el fichaje estrella del Real Madrid en el último mercado.



El belga, llegado del Chelsea por 100 millones de euros, está teniendo un debut discreto con el equipo blanco, tras una lesión muscular que trastocó su comienzo de temporada.



"Me siento bien, es verdad que la gente espera mucho de mí y yo también espero mucho de mí, personalmente debo hacer más, me autocritico", explicó Hazard.





Real Madrid se medirá al Brujas de Bélgica y busca su primera victoria en la actual Champions League luego de ser goleados por el PSG.



Por su parte el club belga busca dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu y comenzar a hundir al conjunto merengue en la Liga de Campeones.



El partido está pactado para las 10:55 A.M hora de Honduras y será transmitido por FOX SPORTS.



ALINEACIONES:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema y Hazard



Brujas: Mignolet, Deli, Mata, Mechele, Rits, Sobol, Vormer, Vanaken, Diatta, Okereke, Dennis.