Le roba el reloj a su compañero de equipo, lo expulsan y después explica por qué lo hizo

Lamine Diaby Fadiga, un joven jugador francés de 18 años fue expulsado del Niza de Francia luego de éste haberle robado un reloj valorado en más de 70 mil dólares a Kasper Dolberg, su compañero de equipo.

El ahora exfutbolista del Niza, y quien fichó a los días por el París FC del mismo país, pero en segunda división, explicó por medio de Instagram por qué realizó el hurto.

El delantero lo hizo horas antes de fichar por su nuevo club. Diaby dice que actuó “un poco por celos” y lamenta recibir el mayor de los castigos, quedar fuera del equipo de su infancia, después de que la directiva del equipo francés decidiera rescindir su contrato por los hechos.



Este es el comunicado íntegro:



“Después de varios días en una tormenta mediática sin precedentes para mí, he decidido dar mis explicaciones mediante este comunicado.



Me gustaría antes que nada disculparme con los aficionados del Gym (Niza). Muchos han estado conmigo y me han acompañado con amabilidad desde mi debut profesional, a mí el joven de la región que llegó al club con 14 años.



Sus reacciones están a la altura de la decepción que sin duda sienten por mí y les debo explicaciones.