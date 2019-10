¡Real Madrid desmiente que Courtois sufriera un ataque de ansiedad!

El Real Madrid desmintió este viernes oficialmente que el portero belga Thibaut Courtois sufriera un cuadro de ansiedad y reiteró que padeció un problema gástrico el martes ante el Brujas (2-2), cuando fue sustituido al descanso por Alphonse Areola.



"Nuestro jugador en ningún momento ha sido diagnosticado de un supuesto cuadro de ansiedad y por tanto, esas informaciones son absolutamente falsas", afirmó el Real Madrid en un comunicado oficial.



El portero blanco "sí ha sido diagnosticado y tratado de una gastroenteritis aguda con deshidratación y desequilibrio electrolítico, lo que le imposibilitó finalizar el partido del pasado martes frente al Brujas", añadió el equipo merengue.



Courtois "responde actualmente de manera favorable" al tratamiento, añadió.





El desmentido llega después que el diario en línea OK Diario afirmara el jueves que el portero internacional belga sufrió un cuadro de ansiedad y por eso no pudo terminar el partido de Champions League contra el Brujas (2-2) del miércoles.



Courtois se retiró en el descanso del encuentro, siendo sustituido por Alphonse Areola, y entonces se informó de que había sufrido problemas estomacales y mareos, lo que había forzado a su retirada.



Según la prensa española, el jugador incluso abandonó el estadio llevado por su padre en el coche porque no podía conducir.



Courtois no se entrenó este viernes con el equipo, como tampoco el jueves, y todo apunta a que será baja el sábado en el partido de Liga del sábado contra el Granada.