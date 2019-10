El estado de Malcom preocupa: "Tengo una lesión muy delicada"

Malcom se fue del Barcelona creyendo que la historia que viviría en Rusia con el Zenit iba a ser mejor, se equivocó. El exjugador brasileño del Burdeos vive días muy grises en el gigante europeo.

El sudamericano de 22 años, que llegó al equipo de San Petersburgo​ a cambio de 40 millones de euros (una de las tres compras más caras del club), no ha tenido un buen inicio de temporada a causa de las constantes lesiones.



Malcom, desde que arribó a suelo ruso solamente ha disputado 64 minutos en partidos que disputó ante el Krasnodar y el Dinamo de Moscú y no ve acción desde el 8 de agosto, hace 55 días.

Luego de tanto hermetismo entorno al tema del brasileño, quien cayó lesionado, en Rusia su situación llevó a muchas especulaciones recientemente. De hecho, el técnico del Zenit admitió días antes del juego de Champions League ante el Benfica que "Malcom aún no está preparado para jugar".

Malcom rompe el silencio

Ante todos estos escenarios, el brasileño Malcom, a través de los medios del Zenit de San Petersburgo​ explicó que su situación física es compleja.

"Tengo una lesión muy delicada y sensible. Parece que duele uno o dos días y luego no siento dolor, pero cuando chuto con un poco más de fuerza me vuelve a doler. Tengo que hacer mucho gimnasio para fortalecerme".



El brasileño aprovechó para tranquilizar a su afición: "Los hinchas del club no se deben preocupar. Mi recuperación va a ser muy rápida y volveré a jugar lo más pronto posible para dar alegrías a nuestra afición".