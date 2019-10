Zidane resta importancia al error de Areola y alaba a Federico Valverde en Real Madrid

Zinedine Zidane compareció ante los medios, primero en la zona mixta y después ante el resto de la prensa, tras el triunfo 4-2 de Real Madrid ante Granada en el Bernabéu, que los mantiene como líderes solitarios de la Liga de España.

El entrenador francés destacó el papel de Valverde. El uruguayo regresó al once, jugó de volante, asistió en el segundo gol de Hazard y fue clave en el tercer tanto de Modric. Además, comentó sobre el error de Alphonse Areola en el penal en contra.

No hay manera de acabar tranquilo un partido: "Eso siempre va a pasar. Con nosotros siempre va a pasar. Decía antes que jugamos el primero contra el segundo, el segundo te tiene que meter en dificultades. La primera parte la controlamos, pero ellos son un equipo bueno. Lo han demostrado. En una jugada entran en el partido y nosotros tenemos un poco de dificultades, pero bien. Al final controlamos y metimos el cuarto. Controlamos desde el minuto 1 al final del partido. No nos salimos del encuentro. Es una victoria merecida".



El equipo insistió: "Eso es bueno para nosotros. Al final se trata de mejorar siempre y a veces queremos mantener la portería a cero pero hay un rival que te mete en dificultades y hay que aceptarlo. No bajamos los brazos, seguimos y sabemos que en cualquier momento podemos meter el cuarto. En la primera parte pudimos meter tres o cuatro goles".



Liderato antes del parón: "Muy importante. Estamos contentos de esta victoria, de poder estar arriba. Hay que seguir así porque esto es muy largo. Ahora toca descansar para algunos, pero muchos no lo van a hacer. Es así. A la vuelta tenemos otra vez muchos partidos. Mallorca, Galatasaray, Barcelona… Ahora, a disfrutar de lo que han hecho los jugadores".



Hazard se estrenó y partidazo de Valverde, que parecía invisible y mire lo que ha hecho: "¿Por qué invisible? No, para nada, Lo contrario, por eso juega. Está muy bien, es muy bueno. No lo descubrimos ahora. Quiere mostrar que es muy bueno. Valverde ha hecho un partidazo. Ha dado el segundo gol, en el tercero lo ha recuperado para el golazo de Modric. Me alegro por él porque tiene un golpeo fenomenal y no se atreve mucho”.

Carvajal, lateral izquierdo: "Lo ha hecho bien porque a pierna cambiada a veces puede ser interesante, para hacer diagonales…".



¿Le preocupan las lesiones?: "Te tengo que decir que no estoy preocupado. Recuperamos, perdemos… Me gustaría tener a todos los jugadores listos y sanos, pero no paran nunca. Por ejemplo, nosotros nos quedaremos aquí pero muchos jugadores se irán con la selección. Es lo que hay".

Después compareció en conferencia de prensa.

Partidazo de Valverde: "Estamos contentos por él, se lo merece porque es un jugador que siempre ha demostrado que es muy bueno. está creciendo y me alegro porque el segundo gol es de él. Siempre avanza, siempre quiere el balón. El tercero, lo mismo. De todos modos, el partido es un trabajo de equipo y la primera parte ha ido fenomenal en todos los sentidos. Salimos muy bien de nuestro campo con el balón".



Relajación: "No hay que comprar con el día anterior. Ayer lo decía: jugamos contra el segundo. El segundo también te tiene que meter problemas. Es un error nuestro, pero esto es el fútbol. Hay que aceptarlo, se meten en el partido y nos meten el segundo, pero en realidad controlamos el partido y al final metimos el cuarto. Me quedo con todo. Sabemos que nunca va a ser fácil. Es mérito del rival, no culpa nuestra, con los cambios que han hecho".



El primer gol de Hazard: "Necesitamos a Eden así, jugando bien pero también marcando gol. Estaba contento al final del partido en el vestuario. Nos alegramos por él, por su gol. Espero que sea el primero de muchos".



Positivismo: "Sólo necesitamos transmitir lo positivo, los que están fuera transmiten lo que quieren. Sabemos que hay que correr y sufrir, cada vez más. Hoy en día no hay equipos pequeños. Voy a ser siempre positivo, los jugadores también. Debemos mejorar, y eso es lo que vamos a hacer. Estamos mejor que hace un mes y vamos a mejorar, seguro además, porque cada jugador entra y aporta algo al equipo".



El Madrid que pretende: "Quiero más. Somos perfeccionistas y queremos, podemos y debemos hacer más. Estamos muy contentos con lo que están haciendo. Hoy en día no hay partido fácil, tienes que jugar siempre del 1' al 90'. Hoy viene el Granada, segundo, y llega un momento en el que ellos también tienen algo y lo demuestran. Hoy todos podemos estar contentos y felices. Estamos arriba y queremos seguir. Va a ser muy largo. La pena es que hay muchos jugadores que se van ahora otra vez. No van a descansar. Para decir algo negativo...".





El parón FIFA: "Hoy perdimos a Kroos y a Bale. Hay algunos tocados que van a viajar para jugar. Es lo que hay, no podemos hacer nada. Espero tener a Kroos aquí para que se pueda meter bien aquí y no se vaya con la selección. Luego, veremos los demás. Esto no lo controlamos, lo tenemos que gestionar y lo vamos a hacer".



La importancia de Valverde: "Es un jugador un poco moderno en el sentido de que siempre avanza y tiene un recorrido impresionante, no sólo en ataque, sino también en defensa. Esto es importante hoy en día y lo está haciendo bien, como muchos del equipo, que están jugando bastante bien. Me alegro por él".



Si esperaba o firmaba a inicios de temporada ser líder en Liga y colista en Champions: "No. Ser colista no estaba previsto, pero es la realidad. Sabemos que a la vuelta vamos a jugar un partido contra el Galatasaray, pero antes tenemos un partido de Liga en Mallorca. Pero vamos a disfrutar primero de hoy, si me permite".

Golazo de Modric: "Me alegro porque tiene este golpeo bueno, hace tres o cuatro años en Granada hizo el mismo gol. Lo tiene. No se atreve siempre, pero con el golpeo que tiene debe hacerlo".



Areola cometió un fallo en el primer gol de Granada: "No tengo nada que hablar con él. Ya sabe que ha hecho un pequeño error. Y para mí, si vemos todo el partido, lo ha hecho muy bien. No sólo el hecho de parar los tiros, sino que ha hablado con la defensa, ha subido la presión y lo hace de forma natural. Estoy contento por él, todo funciona bien con él. Lo que hace falta es seguir todos en el camino y que aporten todos".



Hazard: "Tenía ganas de hacer un partido como este. Es normal que todos tengamos ganas de que lo haga bien. Ha podido dar pases decisivos y marcar".