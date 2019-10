Video: ¡Llegó el primero de tiro libre! Un golazo de Lionel Messi ante Sevilla

El delantero argentino Lionel Messi convirtió este domingo su primer gol de la temporada en LaLiga con el Barcelona.

Al Sevilla le tocó ser su primera víctima de la campaña con una anotación fantástica a través de un tiro libre exquisito, tal y como nos tiene acostumbrados “La Pulga”.

Messi se posicionó a centímetros del esférico y en dos pasos ejecutó el disparo para vencer al guardameta.

Hasta ahora el capitán merengue ha acumulado 90 minutos jugados después de lesión y reintegro al primer equipo.