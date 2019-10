Messi y el insólito argumento para defender a Dembélé: ''No sabe hablar, no sabe hablar''

El Barcelona-Sevilla quedó marcado no solo por la goleada azulgrana ni por el estreno de Messi en la temporada, sino por la tarjeta roja que recibió Ousmane Dembélé y que peligra para perderse el Clásico ante Real Madrid el 26 de octubre.

Al árbitro Mateu Lahoz no le tembló el pulso para sacar la tarjeta roja y mostrarla al extremo francés mientras sus compañeros le rogaban al colegiado para que no lo expulsara.

Uno de esos fue el propio capitán Messi, que tuvo un cruce de palabras con el juez y le indicó que Dembélé todavía no habla muy bien el castellano.

''¿Qué te dijo Dembélé?'', le preguntó el argentino a Lahoz en un dialogo que divulgó el programa El Día Después. ''Eres muy malo'', contestó el árbitro, comentándole a Messi que el galo se dirigió hacia él de ''forma irrespetuosa''.

Sin embargo el argentino le explicó a Mateu que Ousmane ''¡no sabe hablar, no sabe hablar!''. El '10' agregó que ''no hacia falta (la expulsión)''. ''No te equivoques, Leo. Te estoy hablando por eso. Eso es una falta de respeto. Cuidado, Leo'', le respondió el colegiado.

Cabe recordar que Dembélé fue protagonista del partido tras anotar el tercer tanto del Barcelona y estuvo muy participativo antes que Lahoz lo echara del Camp Nou por decirle que era ''muy malo'', según el acta que presentó el español.