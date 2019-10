Irán destroza a Camboya con una paliza de escándalo por eliminatorias mundialistas

Follow @GustavoRocaGOL

Irán, sin compasión, se deshizo de la Selección de Camboya que dirige el joven técnico argentino Félix Dalmas con un marcador de escándalo de 14-0 por las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar-2022 en un partido en donde miles de mujeres iraníes han disfrutado en Teherán de este encuentro, siendo este el juego que marca un antes y después en ese territorio ya que las féminas no podían asistir a ver encuentros deportivos.



Ataviadas con banderas, vuvucelas y luciendo los colores de su país, unas 3.500 iraníes han vivido una jornada histórica en el Estadio Azadi. Y no solo por la goleada, la tercera mayor de la historia de Irán, si no por haber podido disfrutar en vivo de un partido de fútbol, algo que las mujeres tenían prohibido en este país desde 1979.





El encuentro entre Irán y Camboya era el primero al que la mujeres podían asistir libremente después de cuatro décadas. Lo han hecho desde unas gradas reservadas solo para ellas, en las que han estado separadas de los hombres y bajo la protección de mujeres policías.

La paliza de los dirigidos por el belga Marc Wilmots comenzó al minuto 5' y finalizo al 88' en un partido en el cual los goles fueron marcador por Karim Ansarifard, quien anotó cuatro tantos, Sardar Azmoun se despachó triplete; Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi dos. Por su parte Hossein Kanaani, Mehrdad Mohammadi y Ahmed Nourollahi se hicieron presente al marcador con una diana redondeando una paliza histórica.

Las mujeres iraníes disfrutando del partido en Teherán ante Camboya.

Irán lidera el Grupo C de las eliminatorias asiáticas rumbo a Qatar-2022, el cual comparte con Irak, Baréin, Hong Kong y Camboya.

El equipo iraní tiene seis puntos de seis posibles con una diferencia de +16, por sobre las 4 unidades de Irak, y se encamina a pasar de ronda en un grupo donde únicamente clasifica el líder. En la próxima jornada Irán visitará a la modesta escuadra de Baréin el 15 de octubre.

EL DATO

Esta es la segunda mayor goleada de la Selección de Irán a nivel mayor, pues en el año 2000 apabulló sin temores a Guam con un resultado de 19-0.