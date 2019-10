Cristiano Ronaldo busca su gol 700 e Inglaterra puede validar su billete para la Eurocopa

Inglaterra, con un pleno de victorias hasta el momento, puede validar hoy su billete para la Eurocopa 2020 ante la República Checa, mientras que Francia, privada de varios jugadores importantes, puede acercarse en su visita a la complicada Islandia.

Una victoria más e Inglaterra, que ha ganado sus cuatro primeros partidos, asegurará su plaza en la Eurocopa, cuya final se disputará en Wembley.

Ver también: El equipazo que intentó armar el Manchester United y que pudo ganarlo todo

Con su ataque de fuego (19 goles), la selección de los Tres Leones lidera el grupo A -con un partido menos- y ya goleó a la República Checa (5-0) en Londres, en marzo, en la apertura de la clasificación.

Desde entonces el portero del Sevilla Tomas Vaclik y sus compañeros han firmado tres victorias contra adversarios modestos (una ante Bulgaria, dos contra Montenegro), pero sufrieron un resbalón ante Kosovo (derrota 2-1), su rival directo por la segunda plaza, que recibirá el lunes a Montenegro.

Inglaterra cuenta con su ariete Harry Kane y la nueva generación del Chelsea (Mason Mount, Fikayo Tomori y Tammy Abraham), mientras que Francia afronta esta tregua internacional con una cascada de bajas.

Kylian Mbappé, que no se ha recuperado de una lesión en el muslo, Paul Pogba, con problemas en un tobillo, así como el capitán, Hugo Lloris, que sufrió una luxación de su hombro izquierdo el sábado y no jugará hasta 2020, no estarán en Islandia, donde espera la revelación de la Eurocopa-2016.

Aunque N'Golo Kanté y Tanguy Ndombélé, lesionados para la concentración de septiembre, están de vuelta, los campeones del mundo no llegan en las mejores condiciones para ganar en el pequeño Laugardalsvöllur (9.800 plazas), donde Islandia solo ha perdido tres de los 22 partidos disputados en los últimos seis años.

Francia, que ganó 4-0 a Islandia en la ida, daría un paso importante en caso de repetir victoria, que tendría que consolidar el lunes ante Turquía, con la que comparte la primera plaza del grupo H.

CR7 VA POR OTRO RÉCORD

En la llave B manda Ucrania, que necesita lograr cuatro puntos en los dos próximos partidos, ante el colista Lituania, y el vigente campeón continental, Portugal.

El equipo de Cristiano Ronaldo, segundo con dos victorias y dos derrotas, recibe a Luxemburgo este viernes.

CR7 podría alcanzar los 700 goles en su carrera si anota hoy con la camisa de su país. Sus 699 tantos los ha conseguido en su paso por el Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la 'Seleçao'.

Estos 699 goles se reparten en 972 partidos, de los cuales ha marcado en 457 y en 12 competiciones diferentes. Ha celebrado, al menos, una diana en el 47% de los encuentros que ha disputado, anotando un gol cada 112 minutos.

TODOS LOS PARTIDOS DE HOY RUMBO A LA EURO (12:45 del mediodía)

Montenegro 12:45 pm Bulgaria

República Checa 12:45 Inglaterra

Ucrania 12:45 Lituania

Portugal 12:45 Luxemburgo

Turquía 12:45 Albania

Islandia 12:45 Francia

Andorra 12:45 Moldavia