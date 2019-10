Eurocopa 2020: Así está el panorama, cuatro clasificados y 20 plazas disponibles

La Eurocopa 2020 va tomando forma y va conociendo a sus primeros clasificados al torneo que se disputará en varias sede en esta ocasión.

De los 10 grupos en los que dividen, ya hay 18 selecciones eliminadas, siendo la más destacada entre los nombres, Montenegro y Bulgaria.



Otras siguen con vida y lucharám hasta el final por conseguir el boleto para la competición que se celebrará el próximo año.





Así está el panorama rumbo a la Eurocopa.

Clasificados

Bélgica

Italia

Rusia



Zona de clasificación

Grupo A: Inglaterra y República Checa

Grupo B: Ucrania y Portugal

Grupo C: Holanda y Alemania

Grupo D: Irlanda y Dinamarca

Grupo E: Croacia y Eslovaquia

Grupo F: España y Suecia

Grupo G: Austria

Grupo H: Turquía y Francia

Grupo I: -

Grupo J: Finlandia



Con posiblidades

Grupo A: Kosovo

Grupo B: Serbia

Grupo C: Irlanda del Norte

Grupo D: Suiza

Grupo E: Hungría y Gales

Grupo F: Rumania y Noruega

Grupo G: Macedonia del Norte, Eslovania e Israel

Grupo H: Islandia y Albania

Grupo I: -

Grupo J: Bosnia-Herzegovina, Armenia y Grecia



Eliminadas de la Eurocopa.

Grupo A: Montenegro y Bulgaria

Grupo B: Luxemburgo y Lituania

Grupo C: Bielorrusia y Estonia

Grupo D: Georgia y Gibraltar

Grupo E: Azerbaiyán

Grupo F: Malta e Islas Faroe

Grupo G: Letonia

Grupo H: Andorra y Moldavia

Grupo I: Chipre, Kazajistán, Escocia y San Marino

Grupo J: Liechtenstein