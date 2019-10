Maxi López perdona a Icardi y a Wanda Nara: ''Es una página que pasé hace mucho tiempo''

El delantero argentino Maxi López fue el invitado de lujo para el programa El que abandona no tiene premio y en el que aclaró su situación con su expareja Wanda Nara y el posterior lío de faldas con su excompañero Mauro Icardi. Una historia que ya conocen todos.

Maxi asegura que hace mucho tiempo superó esa traición y ahora solo trata de ser feliz junto a los hijos que tiene con la polémica modelo y presentadora.

''Elegí ser feliz. Y es una elección de estilo de vida. Las cosas pueden ser buenas o malas. En ese momento fallé en mi vida como pareja. Pero luego tengo una vida como padre y para mis hijos'', comenzó diciendo el jugador del Crotone de la Serie B italiana.

Y añadió: ''Era solo una situación, las cosas continúan y elegí vivir así: con energía y buenas vibras. Creo que es la mejor manera''.

Por último, el atacante de 35 años explicó que no tiene nada pendiente con Wanda Nara y Mauro Icardi. ''No tengo ningún problema. Mi objetivo en mi vida, además del fútbol, ​​es tratar de encontrar y dar felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese. El resto ya pasó por mí. Es una página que pasé hace mucho tiempo y no me estresa para nada'', cerró.

Maxi y Wanda se casaron en 2008, pero en 2013 la pareja vivió una crisis, y fue cuando apareció Icardi (compañero de López en ese momento de la Sampdoria) y comenzó a salir con la argentina hasta contraer matrimonio en 2014 y desde entonces siguen juntos.