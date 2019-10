Dani Alves y su fea confesión sobre París, ciudad donde vivió dos años

Dani Alves, quien se ha convertido en el futbolista más ganador de títulos en el mundo, ha hecho una revelación sobre París que no gustará mucho en territorio francés, y sobre todo a los parisinos.

A pesar de haber estado por dos años en esa hermosa ciudad francesa, tal parece que al brasileño no le gustó mucho esa aventura.

El actual futbolista del Sao Paulo de su natal Brasil, ha reconocido, en una entrevista a GQ, que su nueva ciudad es tan “estresante” como la capital francesa, pero su recuerdo de Francia es mucho peor.

La fea confesión de Dani Alves sobre París

“París también es una ciudad estresante, no me gusta mucho. Si vas a París por una semana, va a ser el viaje de tu vida. Más de eso ya te va a cansar. En eso se parece un poco a Sao Paulo pero ahí son jodidamente racistas. Aunque conmigo no hicieron nada, porque les enviaría a todos a tomar por el culo, sí lo vi con mis amigos”, sorprendió Dani Alves.

Dani Alves ganó dos Ligas de Francia con el PSG.



El lateral brasileño, que pasó por el Sevilla, Barcelona y Juventus en Europa, recuerda que se sentía como en Brasil en ciudades más “calientes” como Barcelona o Sevilla.

“La gente allí parece brasileña, vive en la calle, tiene una energía genial. Son muy frescos, si te atreves la jodiste. Pero prefiero que la gente sea así que al revés”, destacó Alves.

Dani Alves decidió dejar el fútbol europeo, donde lo ganó todo y triunfó en países como España, Italia y Francia, y puso rumbo a Brasil para fichar por el Sao Paulo, eso a pesar del interés que tuvo el Manchester City de Inglaterra por ficharle, y aún más, cuando se conoció que el FC Barcelona intentó regresarlo al equipo.