¡El increíble decreto por el que el hijo de Samuel Eto'o no jugará el Mundial Sub-17!

Increíble cuando la política se mezclacon el fútbol... previo a la Copa del Mundo Sub-17, la Selección de Camerún ha recibido dos pésimas noticias que merma las posibilidades de soñar con llegar lejos.

Resulta que Etienne Eto'o, hijo de la leyenda del Barcelona Samuel Eto'o, no estará presente con la selección de Camerún para el Mundial Sub 17, que tendrá lugar en Brasil, todo esto por un decreto presidencial vigente desde el 2014.



Thomas Libiith, entrenador de Camerún, había convocado a Eto'o, quien ya se encontraba en Brasilia concentrado con el resto del combinado africano. El canterano del Mallorca había marcado un gol en el partido amistoso que disputaron frente al Brazilian FC.

Ettiene Eto'o ya estaba concentrado con la Selección Sub-17 de Camerún.

Dos jugadores en Europa que no van

Sin embargo, tanto Etienne Eto'o como Barel Fotso (jugador del Roma) no podrán disputar el Mundial Sub 17 por un decreto establecido por Paul Biya (presidente de Camerún desde 1982) en el 2014 que prohíbe a las selecciones Sub 17 y Sub 15 convocar a jugadores que actuaran fuera del país africano.



Libiith mandó una carta al presidente de la Federación expresando su deseo de poder contar con Eto'o y otros futbolistas que jugaran fuera de Camerún pero fue rechazada por lo que el hijo del exjugador del Barcelona y Chelsea no estará en el Mundial.



Camerún compartirá grupo con España, Argentina y Taykistán en el Mundial Sub 17, en donde buscará defender su título de campeón.