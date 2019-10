''Real Madrid quiso ficharme el año pasado, pero apostaron por Mariano''

Willian José, delantero que juega para la Real Sociedad, concedió una entrevista Qué partidazo! en la que reconoció que el Real Madrid estuvo a punto de ficharlo.

''Se pusieron en contacto con mi representante, pero acabaron fichando a Mariano. No pasa nada, yo estoy muy feliz aquí en el Real. Es un club con una estructura muy buena'', confesó el brasileño, que se deja querer por la selección de España.

''Si tuviese una oportunidad no diría que no a España. Cuando fui a la selección por primera vez, sentí una felicidad muy grande. Me gustaría tener más oportunidades porque no llegué a jugar, pero estoy tranquilo'', explicó el atacante.

Sobre su nacionalidad con España, Willian José comentó que ''se pusieron en contacto con el club, dijeron que les gustaba y que les gustaría que consiguiese la nacionalidad para ser convocado. En ese tiempo estaba arreglando los papeles, Brasil me convocó y esperé para arreglarlo todo. Lo estoy haciendo ahora. Fue un momento bueno porque llevaba 17 goles''.

El ariete de la Real también fue consultado por el VAR. ''Ha venido a ayudar, pero creo que muchas veces tarda demasiado en tomar una decisión. Ayuda a los pequeños porque sin él los grandes son más beneficiados''.

Por último, Willian José admitió ser seguidor del Real Madrid. ''La Premier es el mejor torneo del mundo, pero LaLiga tampoco se queda atrás. Para mí el mejor equipo es el Real Madrid y después el Barcelona. Podría estar en la Premier, pero estoy en el sitio adecuado. Tuve una opción de ir al Newcastle el año pasado, pero estoy feliz en la Real y me acabé quedando''.