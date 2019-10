Exleyenda francesa critica con todo a Mbappé por su amistad con Neymar

Kylian Mbappé, quien goza de un excelente momento en el PSG, ha sido fuertemente cuestionado por la leyenda francesa Christophe Dugarry, todo por el simple hecho de su cercanía con Neymar.

Luego de marcar un hat-trick ante el Brujas, declaró que “quería volver a demostrar que es difícil prescindir de mí”, algo que no cayó bien en Dugarry.



Mbappé arrancó dicho encuentro en el banquillo, algo que pareció no gustarle: “Quería comenzar. Pensaba salir de inicio”, afirmó.

Dugarry no se anduvo por las ramas con Mbappé y lo reprende.

Dugarry y sus duras críticas a Mbappé

Para Dugarry, este tipo de declaraciones son “una torpeza”. “El resto de su entrevista fue perfecta... Hablaba de sus compañeros, el equipo... Pero esta frase me molesta. Quizás para Mbappé es difícil, pero es tan importante ser buena persona como buen futbolista. No digo que no lo sea, pero ya ha hecho varias declaraciones de este tipo”, recordó el ex futbolista francés.



“Creo que se está ‘Neymarizando’. Preferiría que saliera con Gueye, Ander Herrera o Di María. Es más divertido estar con Neymar que pasar tiempo con evangelistas, pero bueno... Tengo miedo que el sueño que había con este chico se haya roto, tengo la sensación de que las cosas pueden cambiar rápidamente a mal”, señaló Dugarry.

Antes el mismo Dugarry había atizado contra Ney tras un juego de Champions ante Liverpool. ''El partido de Neymar ha sido inadmisible. Ha sido escandaloso. Incluso irrita a los ojos ver lo que ha hecho. Neymar se ha burlado del mundo'', arremetió el galo en su momento.