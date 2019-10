Fecha, día y hora: Arranca el Mundial Sub-17 que se disputará en Brasil

Brasil será la sede este años del Mundial Sub-17 que arranca este sábado con cuatro duelos muy atractivos, 24 selecciones repartidas en seis grupos participarán de la Copa del Mundo masculina.

Así están conformados los grupos:

Grupo A: Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Angola.

Grupo B: Nigeria, Hungría, Ecuador y Australia.

Grupo C: Corea del Sur, Haití, Francia y Chile.

Grupo D: Estados Unidos, Senegal, Japón y Holanda.

Grupo E: España, Argentina, Tayikistán y Camerún.

Grupo F: Islas Salomón, Italia, Paraguay y México.



Figuras de la actualidad como Carlos Tevez, Cesc Fábregas, Neymar y Tony Kroos, entre otros, han sido parte de este torneo que permite a los jóvenes mostrarse al mundo.



Inglaterra es la actual campeona de la categoría, no podrá repetir su título como hace dos años (India 2017) donde venció a España 5-2 ya que no clasificó para la presente edición, por lo que habrá nuevo rey sí o sí.





La actividad de este torneo inicia este sábado con cuatro buenos encuentros que se jugarán en horarios simultáneos.

A primera hora, la selección local Brasil se medirá a Cánada y las Águilas de Nigera a la selección de Hungría. Estos duelos serán a las 2:00 P.M



Para las 4:00 P.M tendremos dos encuentros más, Nueva Zelanda ante Angola y Ecuador enfrentando a los 'canguros' de Australia.



A partir del pitazo inicial, el torneo no parara hasta la final que se jugará el 17 de noviembre, coronando a un nuevo campeón en la categoría.



El español es una de las grande ausencias del campeonato.

LA GRAN AUSENCIA

Nacido en Burkina Faso y nacionalizado a corre prisa por el gobierno español, Ansu Fati finalmente no fue convocado para poder estar disponible para la selección sub-21.



Sin él, la gran atracción de La Roja será Pedri, quien juega cedido por el Barcelona al Las Palmas de la segunda división española, donde ya se ha convertido en la gran figura y es comparado a Andrés Iniesta.