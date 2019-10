Alves y su riña con Neymar en el Mundial: ''Es sensible, pero tiene que dar la cara''

El veterano defensor brasileño Dani Alves concedió una entrevista en la que habló de su relación con Neymar Jr. y reveló una de las fuertes discusiones que mantuvo con el delantero en la pasada Copa del Mundo.

''Siempre le doy consejos a Ney. Creo, y se lo digo, que tiene una responsabilidad con muchas personas y para mí debería posicionarse. Sabe lo que pienso'', comentó Alves para el programa Grande Círculo.

''Hablo abiertamente, porque él lo sabe y yo he hablado muchas veces. Ney tiene la responsabilidad desde el momento en que se convierte en una referencia para los niños, para otros deportistas. Cuando comienzas a tener esta responsabilidad no puedes decepcionarlos. Entonces tienes que dar la cara'', agregó el jugador del Sao Paulo.

Alves explica cómo manejo un berrinche que tuvo con Neymar en el Mundial de Rusia 2018. ''Una de las cosas que le dije es que debería tomar una posición después del Mundial. Se lo dije porque es nuestra bandera en el equipo. El jugador más importante del fútbol brasileño es Neymar. Tiene que dar la cara porque debe de posicionarse y la gente tiene que entender quién es Ney, cómo piensa y necesitan empezar a aprender a respetar a Neymar''.

Por último, el futbolista con más títulos en la historia (40) confiesa que Neymar es una persona sensible y que evita estar involucrado en broncas.

''A veces, para no provocar sensibilidad, se retira. A pesar de todo lo que piensan, Ney es un niño. Es una persona muy sensible. Le afectan muchas cosas y a veces muchas de esas cosas no son justas. Por eso tiene que posicionarse, porque cuando dicen algo que no está bien sobre ti tienes que dar la cara. La gente tiene que aprender a respetar a Neymar'', cerró.