Zidane sobre la posible salida de Bale: ''Nunca habla de irse del Real Madrid''

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, concedió una rueda de prensa previo al partido de este miércoles ante Leganés. El técnico fue consultado específicamente por la situación de Bale, futbolista que podría dejar la entidad en el próximo mercado de fichajes.

Gareth Bale

''Se dicen muchas cosas y es un jugador que está aquí, se esfuerza, se entrena... Y cuando no está disponible es que no está disponible y punto. El lío es que se habla mucho. Cuando está al 100% ya sabéis el jugador que es. Nosotros tenemos buena valoración de él''.

Viaje de Bale a Londres

''Es un tema personal con permiso del club, nada más. Se ha ido porque no está disponible. Nunca habla de irse del Real Madrid. Cuando puede entrenar, entrena y cuando puede jugar, juega''.

¿Cuándo regresa Bale?

''Ha hablado con el médico y con el club directamente porque es algo personal. Luego cada uno tiene sus derechos y yo no puedo decir lo que está pasando. Creo que esta tarde vuelve a Madrid''.

Posible salida de Bale en enero

''Gareth se ha quedado en verano y fue lo mejor para todos. Lo de afuera no ayuda. Quieren meterme a mí contra él o a él contra mí. Es un jugador importante para el club''.

¿Está frustrado Bale por sus lesiones?

''Hay que preguntarle a él directamente porque son asuntos delicados y cada uno tiene su derecho a decir las cosas. No le vi quejarse mucho''.

¿Se puede ir Bale?

''No va a llegar una oferta, no pienso en eso. En enero hablarán y si no en junio''.

Partido ante Leganés en el Bernabéu

''Tenemos que estar listos y preparados, conocemos la situación. Sabemos lo que necesitamos para sumar los tres puntos''.