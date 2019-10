Samuel Eto'o revela su nuevo desafío: "Ganar como entrenador"

"En un momento dado hay que abandonar los estadios para afrontar otros retos. Es el momento que elegí, tuve la suerte de haber tenido una muy bonita carrera", confesó Samuel Eto'o en una entrevista en exclusiva a la AFP, unas semanas después de haber anunciado su retirada, a los 38 años.



Tras 23 años de carrera profesional, con un palmarés impresionante (18 títulos de prestigio) y varios centenares de goles en su cuenta, el antiguo delantero camerunés del FC Barcelona y del Real Madrid entre otros tiene nuevos retos: retomar los estudios para "ganar como entrenador" lo que ya logró "como jugador".



Si tuviera que elegir un momento en su carrera, ¿cuál sería su mejor recuerdo?

"He tenido varios y sería difícil elegir. Diría que mi primera Copa de África ganada con la selección (en 2000). Porque era mi primera CAN, un momento inolvidable, y yo salía de ese Mundial-1998 en Francia con la ilusión de escribir una bonita historia. No partía como titular en aquel magnífico equipo, al final jugué y aporté mi contribución. Es un bello recuerdo".

¿Y cuál es el peor momento?

"En realidad no tengo ninguno. Cuando miro a los demás me digo que tuve mucha suerte. Porque incluso si uno tiene talento hace falta ese pequeño factor de suerte, aunque yo siempre la busqué. En un momento me dije que con los magníficos jugadores con los que coincidí en Camerún podríamos haber aspirado a la Copa del Mundo. Bueno, eso no se dio... Es el único trofeo que me falta pero pasé momentos inolvidables con aquel equipo".



Con ese palmarés enorme (tres Champions, dos CAN, oro en los Juegos Olímpicos), ¿qué huella cree que deja en la historia del fútbol?

"La herencia. Lo más complicado habría sido irme de los estadios sin ver emerger a algunos jugadores. Hoy cuando ves a la selección de Camerún (André Onana, Fabrice Ondoa,...), ves que junto con mis colaboradores (de la Fundación Eto'o) tratamos de aportar una contribución que está ahí. Creo que es nuestra más hermosa obra".



Usted no duda en clamar que es el mejor jugador africano de la historia.

"No necesito decirlo, es un hecho (sonríe)".





Pero George Weah es el único africano en haber ganado el Balón de Oro...

"Tengo mucho respeto por todos los mayores, pero nuestras carreras están ahí y hablan por nosotros. Ahora hay debates que no sirven de nada. No necesito reivindicarlo, es un hecho. Se acepte o no, es un hecho (vuelve a sonreír)".



Más allá de sus goles, usted deja el sello de un jugador que no se mordía la lengua ante nada.

"Cada cual tiene derecho a dar su opinión. Uno sabe que cuando es africano se le juzga constantemente. Lo que es inaceptable es que los primeros (en hacerlo) sean los propios africanos. A menudo los llamo 'los negros de casa' (ríe). Yo estoy orgulloso de ser africano. No tengo complejos".



¿Aunque se le considere como un engreído?

"Yo escribí mi historia. No tengo nada que envidiar al resto. Cuando miro de dónde vengo me digo que tengo derecho a estar orgulloso. Eso no quiere decir que sea un engreído, nada más lejos. Pero en este mundo se aprecia a las marionetas yo no acepto serlo".



¿Habría vivido la misma carrera sin ese orgullo fuera de lo común?

"Recuerdo en 2006, Zizou dio aquel cabezazo, se le llamó de todo. Pero él sigue siendo Zizou. Si no fuese la persona que es no habría hecho historia. Para llegar a ser el mejor hay que tener ese carácter. Eso nos hace diferentes a los demás. No necesito esconder la persona que soy, y es por eso que tuve éxito en todos mis clubes.



Su reconversión ya toma camino con un puesto de consejero del presidente de la CAF. Una carrera de entrenador como Zidane le gustaría?

"Sé que mi próximo reto será, como mínimo, ganar como entrenador como lo hice como jugador. Me encantaría hacerlo en Europa. Y después un día, regresar a África y tratar de ganar allí. No sé perder".





¿Intuye dónde podría hacerlo?

"Mi suerte es haber hecho historia en diferentes clubes. Tengo muchas más puertas abiertas que otros, pero como usted sabe hay que estar bien preparado. Estoy volviendo a mis estudios, cosa que no es fácil. Quiero aprender, tener mis diplomas, comprender cómo funcionan las cosas, sea en mis negocios personales o en mi futura carrera. Para regresar con un bagaje necesario en 12 o 24 meses y comenzar otra carrera, que espero sea tan hermosa".



¿Qué estilo de entrenador le gustaría ser: un José Mourinho o un Pep Guardiola?

"Soy fan de Guardiola. Soy un enamorado de su fútbol, yo digo que hay que ganar y de una manera. El fútbol es como ir al teatro: es bonito ir al estadio y ver un bonito espectáculo. Cuando uno ve jugar a los equipos de Guardiola, uno no se aburre nunca porque ve a un equipo que defiende con el balón, que ataca, que crea espacios... acciones magníficas".