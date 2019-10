Zidane: "Rodrygo tiene personalidad y cada vez está mejor en el equipo"

El Real Madrid aplastó 5-0 al Leganés y se puso segundo de la Liga de España, a un punto del Barcelona. Zidane analizó el encuentro y habló de Benzema, la ausencia de Vinícius y de la partida de Gareth Bale cinco minutos antes de que terminara el juego.

"Marcamos dos goles en 10 minutos, y luego fue un partido más fácil y más normal, en todo partido hay que sufrir y sufrimos en algún momento, contento porque al final sumamos, porque metemos cinco goles y portería a cero", inició contando.

El francés fue consultado sobre los goles de los juveniles Rodrygo y Jovic. "La verdad es que estoy contento por los dos. Rodrygo tiene personalidad y cada vez está mejor en el equipo, y Luka nos alegramos porque él necesita eso y aunque no juega mucho es importante cuando tienes minutos sustituyendo a Karim. Ha marcado un golazo".

También tuvo palabras para Benzema, quien se dio dos asistencias y anotó el cuarto tanto.

"Karim como siempre, no cambia mucho, es importante que haga gol porque lo necesita como 9 del Madrid, aporta mucho más que goles y hacer mejor a los demás, estoy contento con su actuación".

También justificó a la no convocatoria de Vinícius Júnior. "No pasa nada. Ahora le ha tocado a él. Cuenta como los demás. La temporada pasada no estaba Eden Hazard, nada más. Ahora está Eden en su sitio. Voy a contar con él".

Bale tenía permiso para marcharse 5 minutos antes

La visita de Gareth Bale a Londres desató los rumores sobre su futuro. El jugador viajó para tratarse una lesión, regresó y estuvo en el vestuario previo al juego. Pero se marchó cinco minutos antes de terminar el juego. ¿Tenía permiso?.

"Hablé con él en el vestuario. Si se ha marchado antes es porque tiene permiso para ello ".

Por último habló de Isco y Valverde. "Le veo muy motivado a Isco, metido. Quiere mejorar. Valverde si juega es por algo. Es el presente. Es fuerte bueno, rápido, muy contundente ofensiva y defensivamente", cerró.