Emiliano Sala estuviera hoy de cumpleaños: el emotivo mensaje de su hermana

Este jueves 31 de octubre, famoso por las celebraciones de Halloween, es el aniversario del difunto jugador argentino Emiliano Sala, quien estuviera cumpliendo la edad de 29 años.

Sale a la luz el chat de Emiliano Sala con jugador del Cardiff antes de la tragedia

No fue un día habitual para su natal Progreso y su hermana Romina lo recordó con un emotivo mensaje. El argentino perdió la vida a inicios del 2019 tras un accidente de avión.

''No hay palabras que describan tanto dolor ¡Feliz cumpleaños hermano! Donde estés, danos fuerzas para seguir. Ojalá todo fuera distinto… te prometo que hasta el final no vamos a parar. Besos al cielo'', escribió la hermana de Sala, en su cuenta oficial de Instagram con una foto del exjugador.

La muerte del goleador quedó muy marcada en el San Martín, el club que lo formó y que inaugurará un mural con su imagen. Además cambiará el nombre de su estadio al de Emiliano Sala.

En una entrevista con Infobae, el presidente de San Martín, Daniel Ribero, asegura que aún no superan la muerte del argentino. ''La gente todavía no puede creer lo que pasó. Todavía no reaccionamos''.

Esperando respuesta del Cardiff

Por otro lado, el directivo fue consultado por la cantidad que les corresponde por los derechos de formación. de Emiliano. ''Nosotros todavía no recibimos ningún monto de lo que nos corresponde. Sabemos que el Cardiff va a recurrir al TAS para no pagar (al Nantes) y estamos esperando que haya una resolución final''.