Barcelona: La decisión de Ernesto Valverde con el canterano Ansu Fati

Barcelona enfrentará el sábado al Levante por LaLiga con la tarea de sumar los tres puntos que lo mantengan como líder en solitario en la tabla de posiciones en España.

El entrenador Ernesto Valverde apareció ante los medios y dedicó algunas palabras al canterano de 17 años, recién cumplidos esta semana, Ansu Fati.



Lo primero que aseguró el técnico sobre el canterano es que no se arrepiente de su decisión de ponerlo a jugar con el Barca ante las lesiones que tuvieron sus delanteros al inicio de temporada.



"Cómo me voy a arrepentir, en aquel momento había una necesidad y la teníamos que cubrir", recordó.







Y agregó: "Está mostrando muchas cosas. Es muy joven y tiene mucho por delante. Puede estar a caballo del primer equipo y del filial, pero la decisión está bien tomada".



Esa determinación es llevar poco a poco el proceso de Ansu Fati, para que sea uno de los jugadores referentes del FC Barcelona en el futuro.



"Cuando sale un jugador nuevo, y de la manera fulgurante, se genera una gran expectación, enorme, pero las cosas son como son, todavía no se ha hecho a la categoría y tiene que tardar tiempo en hacerse. Es un proceso de aprendizaje, tendrá que crecer y hacerse más fuerte", señaló el técnico.