Zinedine Zidane, complacido: "Solo nos ha faltado meterla"

Pese al empate sin goles frente al Betis en el Santiago Bernabéu, el entrenador Zinedine Zidane ha destacado el rendimiento y funcionamiento de su equipo que al menos lo deja complicado ya que cree que poco a poco están demostrando su verdadero nivel.

"Al final, somos líderes. No lo estamos haciendo mal. Hemos perdido dos puntos en casa, pero jugando así no pasa nada", manifestó.

SENSACIONES DEL GOL

"Nos ha faltado el gol, claramente. Hemos tenido ocasiones para hacerlo, lo hemos intentado. Nos ha faltado eso. A nivel de juego, intensidad y actitud ha sido perfecto. Nos ha faltado meterla dentro; si no la metes es complicado"

"El Betis es un buen equipo con individualidades muy buenas. Sobre todo en la segunda parte porque en la primera fuimos superiores en todo. Nos ha faltado para mí el gol. Y luego la segunda parte ha sido más equilibrada, pero bueno. En un partido hay un rival con calidad y es una lástima".

OTRA VEZ SIN TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA

"No hay que buscar por la falta de confianza. Al final, somos líderes. No lo estamos haciendo mal. Hemos perdido dos puntos en casa, eso es cierto, pero jugando así no pasa nada. Nos ha faltado gol, que nos hubiera venido muy bien, pero del resto no puedo reprocharle nada a mis jugadores".

Real Madrid generó cualquier cantidad de situaciones de gol sin poder concretar una.

BENZEMA POR JOVIC

"Es bueno que me pregunte eso porque no quería cambiar el sistema, estuvimos bien en el medio con tres y metiendo a Jovic con Benzema tendría que haber metido una línea de cuatro con Hazard y Vinicius en las bandas, y no lo veía bien. Por eso solo cambié cuando quedaban 12 o 13 minutos, para meter más frescura. También para quizá buscar más centros con Carvajal y Mendy. Pero no se ha podido".







¿ERA PENAL?

“Había mano, pero el árbitro ha decidido de otra manera y no me voy a meter con estas cosas. No me voy a meter. Vi la mano, pero es la interpretación del árbitro. No hay que mirar mucho por ahí. Hemos hecho un buen partido, sobre todo la primera parte. La actitud ha sido muy buena, nos faltó claramente el gol. Hay que seguir adelante".

"El criterio es del árbitro porque no ha consultado ni el VAR. Ha tomado la decisión y hay que respetarla. Es que no va a cambiar nada en el sentido de que sabemos, vi la mano y hay que respetar lo que dice el árbitro".

¿ESTÁ MOLESTO?

"Perdimos dos puntos y era una oportunidad sumar tres, pero me quedo con lo positivo. También hay un rival y en la segunda parte nos metieron en dificultades. Lo que sí es que tuvimos ocasiones y no metimos una".