Diego Maradona le anuncia a sus hijas que no tendrán de su herencia cuando muera

Más allá del fútbol el ídolo argentino, Diego Maradona enfrenta una nueva polémica en su vida privada, pero esta vez no tiene nada que ver con drogas, sino con sus propias hijas: Dalma y Gianinna.

Resulta que ellas habían hecho de eco de su esta “débil” de salud, versión que fue desmentida por el propio exfutbolista y ahora entrenador de Gimnasia de La Plata.

Su accionar habría molestado a “La Pelusa” quien manifestó en su mensaje que no les dejaría fortuna el día que le toque morir.

“Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar”, soltó a través de un videoclip en su cuenta de Instagram.

Y agregó a través de otro de sus mensajes. “Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”. ¿Y para qué salió a decir lo que dijo, si yo estoy bien?”, recriminando las publicaciones de Gianninna en redes hablando de su salud. “Vos mejor devolverme lo que es mío, que sabés que es mío”.

La ola de la controversia no pudo contener la respuesta de su expareja, quien salió en defensa de sus hijas.

"Como siempre diego dijo ‘con mis hijas, no’. yo digo exactamente lo mismo ‘con mis hijas, no’. hacé lo que quieras, atacame a mí, haceme a mí lo que quieras, pero a mis hijas no porque no se lo merecen", dijo Claudia Villafame al programa América.

Todo este pasaje viene después del cumpleaños de Maradona el pasado 30 de octubre en donde vieron en condiciones deplorable a su padre.