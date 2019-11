Joaquín pide perdón al brasileño Vinícius: ''Me sentí muy mal, yo no soy así''

El veterano delantero del Real Betis, Joaquín, se disculpó públicamente este jueves ante Vinícius Jr. por sus palabras del pasado sábado en el Santiago Bernabéu, en un partido que terminó sin goles.

Las cámaras de Movistar LaLiga captaron el momento justo cuando el español señaló de ''malo'' al brasileño en una jugada por la banda derecha cuando 'Vini' se disponía a rematar a portería.

''Este es muy malo'', dijo el futbolista del Betis mientras se ejercitaba en un costado del campo, acompañado del preparador físico.

Sin embargo, en una entrevista para Canal Sur Radio, Joaquín se disculpó dando explicaciones. ''Ese es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara a gol Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid. Es un comentario que hago yo para mí y para el preparador físico''.

Asimismo admitió que se sintió mal por lo sucedido. ''Sinceramente me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención''.

Por último, el español bromeó y dijo que ''si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos''.

Números de Vínicius

El brasileño solo ha disputado siete partido esta temporada en LaLiga, que se traducen 385 minutos y marcando solo un tanto.

A sus 19 años, el exFlamento está valorado en 70 millones de euros y su contrato con el Real Madrid vence en junio del 2025.