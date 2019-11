Jürgen Klopp: "No veo, por el momento, a ningún club capaz de comprar a Mbappé"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, vigente campeón de Europa, afirmó que "ningún club puede, por el momento, comprar" a Kylian Mbappé, la joya del Paris Saint Germain y de la selección francesa.

"Comprar un jugador de ese calibre es complicado. Y no veo, por el momento, a ningún club capaz de comprar a Mbappé al PSG. Entre ellos nosotros. Es tan sencillo como eso", afirmó el alemán este sábado, la víspera del choque en la cumbre ante el Manchester City.

Klopp evocó el caso de Mbappé, de 20 años, después de que el entrenador del Real Madrid Zinédine Zidane recordase el martes que la estrella parisina tiene el "sueño" de jugar algún día en el conjunto blanco.

Klopp se había mostrado asimismo interesado en el traspaso de Mbappé y se había reunido con el jugador y su entorno en 2017.

NO SERÁ FÁCIL

"En el plano deportivo no existe ninguna razón para no ficharlo. ¡Qué gran jugador! Pero es cuestión de dinero y no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Siento acabar con la historia", concluyó Klopp.

Mbappé, traspasado del Mónaco al PSG en 2017 por 180 millones de euros, tiene contrato con el equipo de París hasta 2022.