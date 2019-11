La polémica por el cambio de Cristiano Ronaldo: ''Sarri es un cab*** con pelotas''

La polémica que se ha generado en Italia con la decisiones de Maurizio Sarri con Cristiano Ronaldo han llegado a todos los rincones del mundo y algunos destacan la valentía del técnico de la Juventus.

El experimentado entrenador italiano sacó por segunda vez consecutiva del partido al astro portugués para darle minutos a Dybala, quien terminó resolviendo el clásico frente a Milan gracias a su único tanto (1-0).

Gary Lineker, exjugador inglés y ahora analista deportivo, se expresó tras la controversia con el cambio de Cristiano. ''Sarri sustituye a Ronaldo por segunda vez, pasa junto a él y se va directamente hacia el túnel. No terminará bien, sospecho. Tengo que decir que Sarri es un cab*** con pelotas''.

El luso fue reemplazado en el minuto 55 por el argentino y esto le salió perfecto al DT. ''Dybala, quien entró por Ronaldo, marca el único gol del juego. Sarri-bolas'', añadió Lineker, en su cuenta de Twitter.

Según comentó Sarri, Cristiano no se encuentra totalmente al cien por ciento y por eso ha tenido que ser sustituido. ''No le veía bien, está teniendo problemas físicos: su enfado no me preocupa''.

Temporada de Cristiano

El portugués ha marcado cinco tantos en 10 partidos disputados en la Serie A. Su último gol fue contra el Genoa el pasado 30 de octubre.

Mientras que en la Champions League, el atacante solo registra una diana en cuatro participaciones y esa fue contra Leverkusen el 1 de octubre.