Rueda amenaza con dejar la selección de Chile: “Si no hay fútbol me tengo que ir”

Reinaldo Rueda, entrenador de la selección de fútbol de Chile, lamentó este miércoles la suspensión del partido amistoso que debía disputar el combinado andino frente a Perú por el tema político que viven los chilenos.

El timonel dejó claro que él llegó para dirigir fútbol y si no hay, amenaza con irse de regreso a su país. “Todos hemos vivido los 26 días de lo que ha sido este conflicto, esta problemática. Lo de hoy (cancelación del amistoso) es secundario a todo lo que se está viviendo en el país”, comenzó diciendo.

Rueda lamentó los muertos que han dejado las represiones por las protestas de los chilenos en descontento por el gobierno de Sebastián Pieñera. “Hoy llegaron los jugadores con una gran disposición y se reunieron para tomar la decisión, en solidaridad con todo lo que está viviendo el país. Lo más lamentable y preocupante son los 25 o más muertos más los 200 heridos que hay”.

Referente a su postura en cuanto a las problemáticas de Chile: “Como extranjero, yo estoy en una posición neutral frente a cualquier tema de orden político que no me compete opinar. Estamos perdiendo todos, es muy triste lo que está pasando”

“Los jugadores tras haber visto lo que pasa en el país al llegar, quizás ahí cambiaron su posición sobre si jugar o no. Cuando llegaron al país, su intención era jugar. Para nosotros es una vergüenza cancelar el amistoso con Perú y espero que ellos entiendan la situación”.

Finalmente, el entrenador vallecaucano expresó: "Yo no convoco a los jugadores de la liga local para que se pongan al día, y la liga al final no se juega. Y eso que los jugadores son míos en ese período, pertenecen a la ANFP. Estamos perdiendo todos. No tenemos los jugadores ni yo ni los clubes. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", sentenció Rueda.