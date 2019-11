"Le vi diciendo que me callara", revela Tite, técnico de Brasil sobre Lionel Messi

El superclásico entre Brasil y Argentina, traducido en el triunfo de este último (1-0) dejó mucha tela por cortar entre Tite, técnico de Brasil y el delantero del Barcelona, Lionel Messi.

Resulta en la conferencia de prensa, el timonel sudamericano reveló que La Pulga lo mandó a callar durante el juego por reclamar tarjeta amarilla para él luego de una entrada que le había propiciado a Casemiro.

"Me estaba quejando porque era una jugada de tarjeta amarilla y de repente le vi diciendo que me callara. Y yo le dije que se callara él. Y se acabó. Las cosas que se quedan en el campo. Pero aquella falta era para tarjeta y yo tenía la razón al quejarme", soltó.

En lo demás tiró contra el árbitro, de quien consideró que no estaba listo para dicho encuentro.

"Para mí no fue falta de Alex Sandro sobre Messi. No fue penalti. Méritos para Argentina que ganó el Superclásico. Pero partidos como este, entre Brasil y Argentina, necesitan árbitros con experiencia. Un árbitro inglés no habría pitado aquel penalti", agregó.

Esta es la segunda ocasión en que Messi tira contra Brasil, en la pasada edición de la Copa América se quejó por el VAR que finalmente le dio la clasificación a estos a la final.