Zlatan Ibrahimovic al brasileño Thiago Silva: ''Si no vas, no firmo''

El defensor brasileño Thiago Silva reveló en una entrevista para France Football que Zlatan Ibrahnimovic llegó al PSG en 2012 porque él también tenía todo arreglado para recalar a París.

''Thiago, si no vas, no firmo'', le dijo el sueco a Silva, cuando el central recién había firmado por el conjunto de la capital francesa, procedente del Milan.

''Terminaba de firmar mi contrato y me llamó por teléfono para preguntarme: 'Thiago, ¿realmente te vas al PSG?' Sí, está hecho, acabo de firmar'', le respondió el carioca a Ibrahimovic.

''Él me dijo: '¿No es broma, eh? Si no vas, no firmo'. Mi llegada influyó para que él viniera'', cuenta Silva, agregando que Zlatan bromeó al respecto: ''Si me has mentido, ya verás, me ocuparé de ti''.

El brasileño cuenta que ha compartido una gran amistad con el sueco, pues compartieron vestuario en el PSG y en el Milan. ''Zlatan es un gran tipo con quien hablo regularmente y a quien tengo mucho respeto y admiración''.

Actualidad de ambas figuras

Thiago Silva continúa defendiendo los colores del PSG, mientras que Ibrahimovic ya se despidó de la MLS a su más fiel estilo y todo indica que con 38 años volverá al fútbol europeo.