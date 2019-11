Mourinho sería anunciado como nuevo técnico del Tottenham

Luego de que el Tottenham anunciara este martes el despido de Mauricio Pochettino, el portugués José Mourinho sería el fuerte candidato para tomar la riendas del club por lo que resta de la temporada.

El reconocido programa español El Chiringuito avanzó que el polémico extécnico del Real Madrid mañana mismo podría ser anunciado como nuevo entrenador de los Spurs.

''Ya se producieron los primeros contactos, las negociaciones van por buen camino y si todo sigue así se convertirá en el nuevo técnico del Tottenham'', asegura la citada fuente.

En caso de que se confirme su llegada, el Tottenham será el tercer equipo que entrene Mou en Inglaterra tras su paso por el Chelsea y Manchester United.

Cabe recordar que el portugués fue destituido del United en diciembre del año pasado y desde entonces estaba retirado de los banquillos.

Toda una influencer: Así es la hermosa hija de Mourinho

''Ahora que me he parado, en lugar de disfrutarlo, realmente no puedo. Lo echo de menos. Extraño el fúbol, la adrenalina, el campo, mi trabajo'', confesó Mourinho para la Gazzetta dello Sport entre lágrimas.

Pochettino es historia

El Tottenham vive un amargo momento en la Premier League, motivo para que la directiva tomara la decisión de echar al entrenador argentino que estuvo durante cinco años al mando.

El subcampeón de la Champions marcha en la decimocuarta posición con tan solo 14 puntos en 12 fechas disputadas (3 triunfos, 5 empates y 4 derrotas).