A Lucas Vázquez se le cae una pesa y se fractura un dedo del pie izquierdo

Malas noticias para Zidane y el Real Madrid, que se preparan para el juego del sábado ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por la Liga de España.

El futbolista Lucas Vázquez se ha lesionado y de una manera impensada. El español se encontraba en el gimnasio haciendo trabajo extra cuando se le cayó una pesa en el pie, que le produjo una fractura.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Lucas Vázquez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo. Pendiente de evolución", reza el comunicado del club madridista.

Según revela Diario AS la lesión no reviste demasiada gravedad y no necesitará cirugía. Por otro lado, el tiempo estimado de recuperación "dependerá de la tolerancia al dolor del jugador", ya que "hay futbolistas que juegan a pesar de la fisura sin llegar a estar de baja y hay futbolistas que llegan a estar incluso un mes y medio sin entrenar".

Por otro lado, Diario Marca confirma que son al menos tres juegos los que se perderá Lucas Vázquez tras la fractura de uno de sus dedos del pie: Real Sociedad, PSG y Alavés.

NO ES SU PRIMERA LESIÓN

Lucas siempre ha sido un jugador de la confianza de Zidane y estaba dando buenas actuaciones como relevo en el equipo.

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que sufre una lesión que lo mantiene alejado de las canchas por un buen tiempo.



Lucas Vázquez acostumbra a ir al gimnasio tras los entrenamientos con el Real Madrid y esta vez se ha fracturado un dedo por culpa de una pesa que se le cayó.

Ya había sufrido otra lesión muscular que le tuvo un tiempo alrededor de un mes apartado, también durante un parón de selecciones.

JAMES, EL OTRO QUE RECIÉN SE LESIONÓ

James Rodríguez fue otro de los jugadores lesionados en el parón de selecciones. Sufrió "un esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda", según informó el Real Madrid en un parte médico.

El colombiano estará al menos un mes y medio de baja, por lo que se perderá el clásico de diciembre ante el FC Barcelona.