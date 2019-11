Mourinho en su presentación con el Tottenham: "El presidente del Real Madrid me ama y yo a él"

José Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham tras poner fin a once meses sabáticos, se mostró este jueves "más fuerte" y "suficientemente humilde" para no volver a cometer "los mismos errores", durante su primera conferencia de prensa con los 'Spurs', estimando haber pasado por una pausa "muy positiva".

"Soy más fuerte, ya no me siento afilado, ¡siempre lo fui!. Pero soy más fuerte desde el punto de vista emocional", afirmó el portugués, cuya llegada al banco de los 'Spurs', oficializada el miércoles, tiene la misión de servir como impulso para el equipo londinense, 14º de la clasificación de la Premier.

El técnico luso, de 56 años, que sucede al argentino Mauricio Pochettino, despedido el martes, avisó sin embargo que no pretende conquistar la Premier League esta temporada.

"Pero podremos ganarla la próxima temporada", afirmó, a la vez que descartó la idea de dar un vuelco al plantel del equipo en el mercato de enero.

"El potencial del club es enorme y el de los jugadores es grande", lanzó el antiguo entrenador del Manchester United.

"Estoy contento con los jugadores de los que dispongo. Sólo necesito saber más de ellos, conocer todo sobre ellos", prosiguió.

De regreso a los banquillos luego de un impás de descanso, donde no cerró ninguna puerta a un nuevo reto, 'Mou' afirmó que este periodo de más de un año sin entrenar "no fue una pérdida de tiempo".

"Estos (once) meses me permitieron reflexionar, analizar y prepararme (para lo que sigue)", indicó el antiguo técnico del Oporto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United. "Incuso aprendí a ser comentarista", añadió sonriente.



José Mourinho ya trabaja con su nuevo equipo en Inglaterra, nos referimos al Tottenham.

Campeón con todos los grandes clubes por los que pasó, Mourinho reconoció sin embargo que "no fue fácil" para él vivir su primera etapa sin equipo.

"Durante la pretemporada me sentí un poco perdido", pero "tener esta pausa fue muy positivo para mí", explicó.

"Soy humilde, suficientemente humilde para tratar de analizar mi carrera (...) Siempre fui humilde, a mi manera. El problema es que ustedes no lo entendieron", prosiguió Mourinho, quien reconoció haber cometido "errores" en el pasado.

"No cometeré los mismos. Cometeré otros", añadió.

MOURINHO Y EL REAL MADRID

En la conferencia de prensa, una de las preguntas que le hicieron a Mou es sí se mantenía en contacto con la gente del Real Madrid.

Hay que recordar que el portugués fue vinculado para dirigir al equipo, pero al final fue Zidane quien llegó.

"Si quieres, puedes llamar a mis amigos en el Real Madrid, tengo muchos amigos allí. El primero es el presidente, él me ama y lo amo. Estoy muy orgulloso de dejar atrás esas relaciones humanas. Ayer recibí 50 mensajes de texto de personas del Manchester United, de personas de todo el club. Eso es lo más importante después de las medallas y trofeos", dijo.

SOBRE NO DIRIGIR AL TOTTENHAM

Sobre las declaraciones contra el Tottenham hace unos años, cuando dijo que jamás trabajaría con ellos, Mourinho quiso dejar las cosas claras.

"Eso fue antes de que me despidieran. Esto es fútbol moderno. Cuando mi padre jugaba, los mismos jugadores jugaban para el mismo club durante 15-20 años. En la sociedad ahora todo es más rápido, incluso las relaciones son rápidas, los jugadores se cansan unos de otros, del entrenador... Fui al Manchester United con una mente y un corazón libres, me encantaron los fanáticos, las personas que trabajaban en el club, y ahora se trata de los Spurs y no hay un fanático más grande que yo en el mundo. Nadie quiere que Tottenham ganar más que yo", explicó.