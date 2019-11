Claudio Marchisio ha dado una opinión polémica con respecto al mejor jugador de la historia. Muchos consideran que es Lionel Messi, pero para el italiano es Andrés Iniesta.

"A mí me lo explican y no lo entiendo. ¿Cómo Iniesta no ganó un Balón de Oro?. Iniesta tiene tres cerebros: uno en el pie derecho, otro en el izquierdo y otro en la cabeza. Barcelona tendrá a Messi, pero para mí, el mejor de la historia es Andrés Iniesta", explicó en una entrevista para los Premios Liedholm, entregados en Cuccaro Monferrato.



Y agregó: "Es impresionante lo fácil que puede jugar y enseñar a jugar al fútbol. Él era el arma letal del Barcelona".

El italiano ha levantado la polémica con sus declaraciones sobre Andrés Iniesta y Lionel Messi.



Una de las grandes polémicas que se han desatado en el premio Balón de Oro fue en 2010 cuando lo ganó Lionel Messi, muchos aficionados aseguraban que debería haber sido para Iniesta.

El AÑO DEL BALÓN DE ORO

Ese año el 'fantasmita' ganó todo con el Barcelona y logró conseguir el primer título Mundial con la selección de España ante Holanda en Sudáfrica con un gol suyo.



Claudio Marchisio se retiró a los 33 años debido a las lesiones y dejó así una carrera llena de títulos principalmente con la Juventus de Turín.