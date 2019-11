La autocrítica de Vidal tras el sufrido triunfo de Barcelona ante Leganés: "Las sensaciones no son buenas"

Barcelona logró salir 'vivo' de Butarque y con los tres puntos ante un difícil Leganés que se puso a ganar en los primeros minutos del partido de la jornada 14 de LaLiga.

El Barca tuvo que remontar y un gol de Arturo Vidal le dio el triunfo a un conjunto culé que sigue prendido en el liderato de la máxima competición española. Luis Suárez anotó el primero.



El chileno habló tras el partido y fue muy autocrítico con el juego que desarrolló el Barcelona en Butarque: Las sensaciones no son buenas cuando se empieza perdiendo y sabemos que tenemos que mejorar mucho más. Confiamos en cambiar esto en los próximos partidos. Debemos intentar que no nos marquen y controlar siempre los encuentros. Estos duelos son los que te dan al final los campeonatos".

Arturo Vidal celebró su tanto ante el Leganés en Butarque con el lateral Junior Firpo. FOTO: AFP.



Vidal también valoró el triunfo fuera de casa y aseguró que: "Es complicado, todos los rivales contra nosotros se juegan la vida y va a ser siempre así. Fuera de casa nos hacen goles. Lo que debemos intentar es controlar siempre el partido y terminar con los tres puntos".

En cuanto a su gol: "Siempre es lindo marcar para el Barcelona y más cuando nos da tres puntos. Hemos sacado el partido adelante en una cancha complicada. Me di cuenta después que me la había dado un jugador del equipo rival, en ese momento estaba sólo concentrado en marcar".



Sobre la decisión de Valverde de poner a cuatro atacantes desde el inicio del juego afirmó: "Es la idea que tenía el entrenador, quiso empezar así. En el primer tiempo no nos fue bien, en el segundo pudimos hacerlo mejor con el sistema habitual".



Barcelona es líder de la competición con 28 puntos y le metió presión al Real Madrid que juega ante la Real Sociedad su partido de la fecha 14.