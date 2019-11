Frank de Boer y su dardo a Gabriel Barbosa: "En el Inter le decíamos Gabi-no-gol"

Gabriel Barbosa, de 23 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo, marcando dos goles la final contra River Plate.

Gabigol está cedido por el Inter de Milán en el 'Fla' y se encuentra en un nivel altísimo marcando goles y siendo decisivo para el equipo brasileño.



En su aventura en el Italia no le fue tan bien y Frank de Boer, su entrenador en aquel tiempo (2016) lo criticó en las últimas horas tras coronarse campeón de América.



"No sabía mucho sobre Gabriel Barbosa, pero me dijeron que era un jugador fantástico. Le llamaban 'Gabigol', pero nosotros le llamábamos 'Gabi-no-gol. Vino junto a dos personas sólo para que le lleven las redes sociales y un guardaespaldas, pero al final no hizo nada"', aseguró el entrenador del Atlanta United en una entrevista a Fox Sports.

Tras de salir del Inter, Gabigol se fue cedido al Benfica, luego al Santos de Brasil y ahora en Flamengo, donde ya comienza a disfrutar de su mejor nivel. Barbosa le costó al club italiano cerca de 29 millones de euros.



De momento, 'Gabigol' espera la decisión de la comisión técnica y el club respecto a su continuidad dentro del grupo pues su préstamo termina en diciembre y su ficha es bastante alta, sin embargo, lo hecho hasta ahora podría convencer a la dirigencia, por lo que el atacante espera permanecer algún tiempo más en Brasil, antes de volver a Europa.