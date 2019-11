Los 5 clubes de fútbol más antiguos del mundo

Ha pasado más de siglo y medio desde que la Asociación de Fútbol de Inglaterra remodeló el balompié como lo conocemos y lo jugamos ahora. No obstante, desde antes de 1863 ya existían equipos que practicaban este deporte pero con el paso del tiempo han desaparecido.

Sin embargo, aún existen clubes de fútbol que poseen una larga historia repleta de momentos emocionantes, llenos de grandes anécdotas desde antes que se conociera esta disciplina como tal.

En muchas parte del mundo, sobre todo en Europa, estaban concentrados los protagonistas que crearon instituciones y que hasta en el presente siguen activas en los diferentes países de donde proceden. Eso sí, ninguno de los cinco clubes más antiguos del mundo se encuentra en la gran escena del fútbol internacional actualmente.

Conocida como la “Cuna del Fútbol”, Inglaterra posee en su leyenda la existencia de dos equipos con más antigüedad que el balompié como tal. Hablamos de Sheffield FC y Notts County FC, ambos con más de 150 años desde su fundación.

Alemania, Escocia y Francia también pueden presumir que en su crónica futbolística destaca la historia de TSV 1860 München, Kilmarnock FC y Le Havre AC, todos equipos que permanecen en competencia pero alejados de los títulos desde hace mucho tiempo.

TOP 5 DE LOS CLUBES MÁS ANTIGUOS

1. Sheffield FC (Inglaterra) - 162 años: "The world's first football club" o "El primer equipo de fútbol del mundo". Así dice el lema de esta institución reconocida por la FIFA como la asociación de fútbol más antigua. Con 162 años ya es una reliquia del deporte mundial a pesar de ser un club semiprofesional. Fue fundado el 24 de octubre de 1857 en la ciudad de Sheffield en el Condado de Yorkshire, Inglaterra. En la actualidad disputan la Northern Premier League Division One South, torneo de la octava división del fútbol inglés.

Sheffield FC posee el título de clúb de fútbol más antiguo del mundo, además posee el estadio más añejo del planeta.

2. TSV 1860 München (Alemania) - 159 años: El club de mayor antigüedad de Alemania es el ​TSV 1860 München fundado el 7 de mayo del año que lleva en su nombre. El equipo alcanzó la Bundesliga en 1966 y también ha levantado 2 Copas de Alemania, en 1942 y 1964. Actualmente compiten en la tercera división de Alemania y juegan sus partidos en el Grünwalder Stadion con capacidad para 12 mil 500 aficionados.

TSV 1860 München es el club más antiguo de Alemania pero actualmente compite en la tercera categoría del fútbol teutón.

3. Notts County FC (Inglaterra) - 157 años: El Notts County FC fue fundado el 28 de noviembre de 1862 y se constituye como el segundo club más antiguo de Inglaterra, la cuna del fútbol. Está situado en la ciudad de Nottingham y su clásico es ante el Nottingham Forest en la tercera división de Inglaterra y en su palmarés destaca la obtención de la FA Cup en 1894.

Notts County FC compite en la quinta división de Inglaterra y su ascenso no se ha podido dar en la reciente temporada.

4. Kilmarnock FC (Escocia) - 150 años: El 5 de enero de 1869 nace el Kilmarnock FC, el club más antiguo de la Liga de Escocia. Este equipo jugó el primer partido oficial de la historia del fútbol escocés ante el Renton en 1973. Se coronó campeón de Liga por única vez en 1965 y de la Copa de la Liga en 2012. Juegan en la Premier League escocesa.

Kilmarnock FC es el único equipo entre los más antiguos del mundo que compite en la élite de su país.

5. Le Havre AC (Francia) - 147 años: No se conoce con exactitud la fecha pero en 1872 nace este club francés fundado en la ciudad de su mismo nombre. Su estadio es el Nouveau Stade Oceane, inaugurado en 2012, y su mayor logro ha sido el título de la Copa de Francia en 1959.