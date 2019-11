Hora y canal: Se sortea la fase de grupos de la Eurocopa 2020 desde Bucarest  

Las selecciones clasificadas para la Eurocopa-2020 (del 12 de junio al 12 de julio) conocerán este sábado sus rivales en la primera fase del torneo, tras un sorteo 'dirigido' que se celebrará en Bucarest (10: 00 A.M) con Francia y Portugal como grandes equipos a evitar.

El salón Romexpo de la capital rumana será el escenario de la ceremonia del sorteo de la Euro que se disputará por primera vez en una docena de ciudades -entre ellas Bucarest- de otros tantos países como homenaje al 60º aniversario del torneo, pese a que Rumanía aún no clasificó y forma parte del grupo de 16 equipos que disputarán en marzo próximo un repechaje para ganar uno de los últimos cuatro boletos.



Los equipos que más preocupados pueden estar antes del sorteo son, precisamente, cuatro de los grandes aspirantes el título: Alemania, Inglaterra, Italia y España. A uno de estos cuatro cabezas de serie les caerá, seguro, Francia, que es la vigente campeona del mundo y gran favorita a la corona continental, y que está en el bombo 2 del sorteo.



No es el único gran peligro para los cabezas de serie. El actual campeón europeo, el Portugal de Cristiano Ronaldo, es el gran 'coco' del bombo 3. Por lo tanto, en un cúmulo de mala suerte, España podría tener como rivales en la primera fase a galos y lusos, además de un cuarto equipo que saldrá del repechaje que se jugará en marzo.



"Las reglas eran claras y fueron aceptadas por todos: la distribución de los bombos se realizaría en función de los resultados de la fase de clasificación y que no iba a haber ninguna protección particular para ningún equipo", declaró este sábado el secretario general adjunto de la UEFA Giorgio Marchetti para defenderse de las críticas.



¿Cómo funciona el sorteo de la Eurocopa?

Los 20(+4) equipos clasificados se dividirán en seis grupos de cuatro. Las selecciones ya clasificadas cuyos países son uno de los 12 anfitriones ya tienen asignado el grupo para asegurar que jueguen al menos dos partidos en casa.



Hay ocho selecciones que ya tienen grupo de cara al sorteo:



Grupo A: Italia

Grupo B: Bélgica, Rusia, Dinamarca

Grupo C: Holanda

Grupo D: Inglaterra

Grupo E: España

Grupo F: Alemania

Bombos del sorteo de la Eurocopa 2020

Los bombos para el sorteo son los siguientes:



Bombo 1:



Bélgica

Italia (anfitriona)

Inglaterra (anfitriona)

Alemania (anfitriona)

España (anfitriona)

Ucrania



Bombo 2:



Francia

Polonia

Suiza

Croacia

Holanda (anfitriona)

Rusia (anfitriona)



Bombo 3:



Portugal

Turquía

Dinamarca (anfitriona)

Austria

Suecia

República Checa



Bombo 4:



Gales

Finlandia

Ganador del play-off Ruta A (Islandia, Bulgaria, Hungría o Rumanía)

Ganador del play-off Ruta B (Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, República de Irlanda o Irlanda del Norte)

Ganador del play-off Ruta C (Escocia, Noruega, Serbia o Israel)

Ganador del play-off Ruta D (Georgia, Macedonia del Norte, Kosovo o Bielorrusia)