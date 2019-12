Arsenal suma nueve partidos sin ganar y esta sumergido en una tremenda crisis  

Arsenal sigue divagando en la temporada, este día sumó una nueva derrota en la Premier League ante el modesto Brigthon (1-2) de local.

El equipo londinense no levanta cabeza y lleva nueve partidos sin ganar en los que va de campaña, su peor racha en los últimos tiempos.



Su última victoria se registró el pasado 24 de octubre ante Guimaraes (3-2) en la Europa League, desde esa fecha no volvió a saber lo que es ganar.



Luego de aquel día jugó nueve partidos, seis de la Premier League, dos en competición europea y uno de Capital One Cup. Todos con resultados negativos.

Los últimos nueve duelos del Arsenal:

Premier League:

Arsenal - Crystal Palace: 2-2

Arsenal - Wolves: 1-1

Leicester City - Arsenal: 2-0

Arsenal - Southampton: 2-2

Norwich - Arsenal: 2-2

Arsenal - Brigthon: 1-2



Europa League:

Guimaraes - Arsenal: 1-1

Arsenal - Frankfurt: 1-2



Capital One Cup:

Liverpool - Arsenal: 4-4 (4-5 penales)



*En esos nueve partidos, Arsenal sumó cinco empates y cuatro derrotas*

CAMBIO DE ENTRENADOR

Hace unos días despidió a Unai Emery del banquillo por los malos resultado, en su lugar quedó Fredrik Ljungberg como interino y aún no ha podido ganar en dos duelos.

Arsenal se encuentra en la décima posición de la Premier League con 19 puntos y muy lejos de los puestos europeos para la próxima campaña, además, está a solo cinco unidades del descenso.