Zidane, Bale y el golf: "No voy a prohibir nada a Gareth y a ningún otro"  

Como de costumbre Zinedine Zidane dio la cara previo a un encuentro liguero. Real Madrid se medirá al Espanyol por LaLiga y el entrenador dio conferencia de prensa.

El francés habló de varios asuntos puntuales que involucran al conjunto blanco como Eden Hazard, Gareth Bale y el duelo ante los periquitos.

LO DIJO:

Espanyol: "No se merece dónde está en la tabla. Los equipos españoles son muy buenos. Es un equipo que juega muy bien. Estamos concentrado en el partido de mañana. No jugamos contra el último de la tabla. Sabemos que va a ser muy complicado. Si le dejas jugar te la pueden liar".



Hazard: "Siempre es jodida la lesión de un jugador. No está contento pero es lo que hay y espero que, aunque es más grave de lo previsto, que con su tratamiento vuelva pronto. Nada más. Y con Marcelo y Gareth igual. La de Hazard es una baja importante, pero hay que seguir".



La lesión de Bale: "Se produce en el partido del Alavés, se produce en este partido. Después de los días de descanso, aún tenía molestias. No puede entrenar con normalidad".



¿Y el golf?: "Yo contesto como entrenador. No voy a impedir nada a Gareth y a ningún otro. Los jugadores son mayores y saben lo que tienen que hacer".

Vinicius, ¿Tendrá minutos?: "Bueno, es el momento de todos los jugadores. Va a estar con nosotros mañana y la convocatoria la veréis dentro del poco. Es el momento de Vinícius y de todos. Todos tienen que estar preparados".



Liderato junto al Barcelona: "A mí me hace ilusión jugar contra el Espanyol. Me gusta mucho la Liga española".



Fichajes en enero: "Puede pasar de todo. Cuando llegue el momento lo veremos. Pero yo por ahora me quedo con mis jugadores".