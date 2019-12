Alexandre Guimaraes regresa al trono al América de Cali y lo corona campeón en Colombia

El América de Cali vivió cinco años en la segunda división de Colombia. Pero este sábado, dos años después de abandonar el infierno, ganó su decimocuarto título de liga al vencer 2-0 al bicampeón Atlético Junior tras empatar sin goles en el juego de ida del torneo Clausura.



El equipo dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes se llevó el campeonato, el primero desde 2008, con un autogol del portero Sebastián Viera (18) y un tanto de Carlos Sierra (33) en el encuentro disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali (oeste).



Los Diablos Rojos regresarán a la Copa Libertadores, de la que han sido subcampeones en cuatro ocasiones, tras una década de ausencia.



Aunque vio frustrado su sueño de alcanzar el tricampeonato tras alzar el Finalización-2018 y el Apertura-2019, el Junior del colombo-uruguayo Julio Comesaña, que desde el minuto 79 jugó con 10 hombres por la expulsión de Marlon Piedrahita, acompañará a los escarlatas en el torneo continental.

América de Cali derrotó al Junior y se alzó con la Copa en Colombia.





- El resurgir de los Diablos Rojos -

En la primera parte los Diablos Rojos aseguraron su estrella 14, que los ubica como el tercer equipo más ganador de la liga colombiana por detrás de Atlético Nacional (16) y Millonarios (15). Así cierra su regreso a primera.



Los escarlatas descendieron en 2012 y tras cinco años en la segunda división regresaron sin la fuerza que los hizo reconocidos en todo el continente a finales del siglo pasado. Su ferocidad fue regresando paulatinamente y culminó con este título, el primero de un técnico brasileño en Colombia y el primero de un entrenador extranjero con los caleños.



Un centro tras un desborde por izquierda de Duván Vergara, una de las figuras del semestre, halló la cabeza del máximo goleador del campeonato Michael Rangel. El balón chocó en el palo y luego en la espalda de Viera, y derrotó el cero a cero.



Catorce minutos después, otra vez por la izquierda, por la banda que custodiaba Piedrahita, llegó la sentencia. Moisés Velasco habilitó a Carlos Sierra, y el mediocampista remató a boca jarro para el júbilo del Pascual Guerrero.

Alexandre Guimaraes llevó a la gloria al América de Cali.



Junior pudo haber cantado las tablas segundos antes en un desborde de Daniel Moreno, pero el portero brasileño Neto Volpi cerró bien el espacio ante la definición de Teófilo Gutiérrez. América hacía valer su efectividad en un juego que controló sin ser una avalancha ofensiva.





- Regreso a Libertadores -

Los escarlatas supieron manejar el resultado, que pareció una estocada a la moral de los tiburones y un hielo en la sangre a su fútbol ofensivo.



Las duchas no los despertaron y en la libreta de apuntes de aproximaciones de gol se mantuvo solitario el desperdicio de Gutiérrez en la primera parte. Aunque los visitantes recuperaron el balón, los locales cerraron filas y activaron su poderosa defensa, que en los últimos cuatro juegos no fue vulnerada.



Y cualquier posibilidad de remontar se esfumó en el minuto 79, tras doble amonestación de Piedrahita.



El título clasifica a los escarlatas a la fase de grupos de la Copa Libertadores-2020, que no disputan desde 2009.