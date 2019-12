Filtrado: El vergonzoso video de Maradona ofendiendo a un grupo de niños

Un video de Diego Armando Maradona donde se le oberserva maltratando a un grupo de niños salió a la luz en las últimas horas y muchos han criticado la mala actitud del argentino.

En las imágenes se aprecia cuando Maradona se dirige a una de las tribunas donde estaban unos pequeños aficionados esperando un autógrafo y una fotografía cuando pertenecía a Dorados de Sinaloa.

La impactante lista de bienes que tiene Maradona: dejará a sus hija sin herencia

Los menores no paraban de exclamar su nombre y esto colmó la paciencia del ahora técnico de Gimnasia.

''Escúchenme una cosa: si siguen gritando ''Diego'' me voy a la mier**. Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respeténme a mí. No se los digo más'', estalló el 'Pelusa'.

Pero la cosa no terminó ahí. ''La próxima vez que digan ''Diego, Diego, Diego'', me voy. No tengo ningún problema yo''.

Tras sus gritos, los niños guardaron silencio y solo se dedicaron a pasar sus camisetas y gorras para tener una firma el polémico entrenador.

Maradona en la Superliga Argentina

El equipo que dirige Maradona actualmente es Gimnasia que marcha en las últimas posiciones de la tabla (21) con tan solo 14 puntos: cuatro triunfos, dos empates y diez derrotas.

Argentinos Jrs. se encuentra líder con 30 unidades, superando solo por uno a Boca Juniors y Lanús que tienen 29.

Vélez es cuarto con 28 puntos mientras que River Plate es quinto 27, seguido por Rosario Central, Racing y San Lorenzo que comparten 26.