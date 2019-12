Ezequiel Lavezzi pone punto final a su carrera: El 'Pocho' se retira del fútbol

¡Adiós vaquero! Ezequiel Lavezzi ha decidido poner punto final a su carrera, el argentino de 34 años lo anunció mediante una emotiva carta en sus redes sociales.

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣



Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣¡Fui muy feliz! Un abrazo"⁣⁣, dicta la carta del 'Pocho'.

SU TRAYECTORIA

Tuvo sus inicios en su natal Argentina con Estudiantes de Caseros en 2003, luego pasó al San Lorenzo y en 2007 dio su gran salto a Europa con el Napoli.



Luego fue traspasado al PSG donde ganó la mayoría de títulos que tiene como jugador y terminó en el Hebei Fortune de la Súperliga China.

También, fue clave para la selección Argentina en el Mundial 2014, además de ganar la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.



El 'Pocho' siempre fue un jugador alegre, carismático y se llevaba bien con sus compañeros y decidió poner fin a su carrera a los 34 años.