Barcelona niega interés por el mexicano Carlos Vela y se refiere a Lautaro Martínez

Luego de las declaraciones que ofreció Jonathan Dos Santos en las que aseguraba que su compatriota Carlos Vela tenía una oferta del Barcelona, fuentes del club catalán se pronunciaron sobre la situación.

El estilo de vida de la sexi reportera y esposa de Carlos Vela

La reconocida cadena ESPN aseguró que el Barça ''ha negado el interés'' por el delantero mexicano, que juega para Los Angeles FC de la MLS.

Fue el propio Carlos Vela quien explicó hace unas semanas que sería imposible decirle ''no'' al conjunto azulgrana mientras la liga norteamericana está parada y disfrutar de jugar al lado de Messi durante sus vacaciones.

Sin embargo, la directiva comandada por Josep María Bartomeu llegó a un acuerdo para no fichar durante el mecado invernal.

''No se espera ningún movimiento en enero. Tenemos un equipo equilibrado: no nos falta nada, pero ni siquiera podemos permitirnos perder a alguien'', dijo el máximo dirigente para La Repubblica.

De esa forma la ilusión por ver a Carlos Vela en el Camp Nou se esfuma y solo queda esperar hasta el próximo 29 de febrero, fecha en la que arranca la MLS 2020.

Lautaro Martínez

Por otro lado, Bartomeu fue consultado por el supuesto interés por el joven delantero argentino Lautaro Martínez. ''Es una pregunta con trampa. Lo que puedo decir es que el Inter de Milán está jugando muy bien y Lautaro no es el único que me ha impresionado. No es casualidad que estén arriba en la clasificación de la Serie A''.